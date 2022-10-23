Один из крупнейших в России Telegram-каналов, связанный с ЧВК «Вагнер», GREY ZONE в состоянии близком к панике предупреждает об очень высоком риске полного разгрома российской группировки на западном берегу Днепра возле Херсона.

«Думаю, всем понятно, что ситуация вокруг Херсона окончательно приобрела необратимые последствия, свершению которых остались считанные сутки. Вопроса только два: как отводить русских солдат с передовой на левый берег и как это все потом объяснить народу? Ситуация в какой-то мере даже хуже, чем в сравнении с отступлением из Харьковской области после прорыва к Балаклее. Осуществление организованного отвода войск первой линии фактически невозможно».

Комментируя сложившуюся ситуацию, GREY ZONE отмечает, что украинская армия (ВСУ) целенаправленно бомбила мосты через Днепр на протяжении последних месяцев, вызывая катастрофический кризис снабжения российской группировки. «Это, кстати, к вопросу того, что противник упорно три месяца бил по мосту, пока мы радуемся прилетам «Гераней» (русское название иранских БПЛА Shahed 136 — Авт.), не влияющих ровным счетом ни на что.

Наряду с фиксацией катастрофического положения российского войска на правом берегу Днепра прямо просматривается укол в сторону военного руководства, допустившего такое положение. Вместо бессмысленных бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры лучше бы подумали о положении войск на юге.

В принципе, это еще одно доказательство развертывающегося сражения между генералами и Пригожиным, Кадыровым и Золотовым за перехват власти в условиях приближающегося и неизбежного поражения.

Третий участник этой битвы бульдогов и теперь не совсем под ковром — это ФСБ и примыкающие к ней спецслужбы. Что-то сильно много из Кремля стало протекать.

Telegram-канал «Генерал СВР», по слухам связанный именно с ФСБ, в очередной раз опубликовал данные о безвозвратных потерях российской армии в Украине. Вроде бы они были представлены в одном из докладов Путину. Проверить эту информацию нет возможности, но тем не менее представленная таблица представляет интерес.

Безвозвратные потери включают в себя убитых, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях и тех, кто после ранения не сможет вернуться в строй.

Потери российских войск в Украине

Дата Армия Росгвардия ЧВК Всего 15 октября 66 126 5 036 20 415 91577 22 октября 68 893 5 125 21 282 95300 За неделю 2767 89 867 3723

В этой связи спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый на Youtube-канале телеканала ТСН отметил, что «Потери у них колоссальные … Таких потерь в последних войнах не было, наверное, ни у кого. Вооруженные силы США в течение 8 лет во Вьетнаме потеряли 58 тысяч. Вооруженные силы Советского Союза в течение 10 лет в Афганистане с 1979 до 1989 года – потеряли 15 тысяч… Личный состав, который был уничтожен — это как раз костяк их профессиональной армии».

Теперь образовавшийся некомлект заполняют практически неподготовленными мобилизованными, что нисколько не повышает боевые возможности войск. И это только начало.

В международном плане у Кремля тоже все плохо. Особенно сильным ударом стал резкий поворот немецких социал-демократов, традиционно ориентирующихся до недавнего времени на Россию.

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль признал ошибкой социал-демократов поиски возможностей политического сближения c Россией в последние десятилетия. Восточная политика, начатая в 1970-х гг. канцлером Вилли Брандтом и приведшая к разрядке напряженности на континенте, признана ошибкой по четырем причинам.

Во-первых, социал-демократы предполагали, что история обязывает и Германию, и Россию к сотрудничеству. Однако Берлин недооценил, что российский президент Владимир Путин использует прошлое «для автократической консолидации общества внутри страны» и для проведения «великодержавной политики вовне».

Во-вторых, провозглашенная Брандтом политика Wandel durch Annäherung — изменения через сближение не работает. Тесные экономические отношения не привели к стабильности на Европейском континенте.

В-третьих, Германия стала зависимой от России в сфере энергетики. Такая односторонняя зависимость не должна повториться.

В-четвертых, Берлин недостаточно учитывал интересы своих восточноевропейских и центральноевропейских партнеров, и это привело к существенной потере доверия с их стороны.

К партийному съезду, намеченному на конец 2023 года, СДПГ намерена полностью переработать свою концепцию внешней политики и европейской безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, открывая авторитетную Berlin Foreign Policy Conference, четко заявила, что не видит смысла в переговорах с Путиным.

«Мы слышим легкомысленные высказывания: «Ну а теперь, наконец, начните переговоры! Не обязательно цепляться за каждый кусок украинской территории. Ради мира нужно ведь быть готовыми к компромиссу», — пересказала она аргументы ряда участников внутригерманской дискуссии по Украине. Министр однозначно дала понять, что категорически не согласна с ними. «Я скажу четко и ясно: эта, с моей точки зрения, наивная позиция уже потерпела неудачу в 2014 году. Мы видели, что аннексия Крыма и действия в Донбассе лишь предвосхитили то, что мы видим в Украине с 24 февраля».

Она признала, что Германия зря не прислушалась к своим восточноевропейским соседям, давно предупреждавшим о том, что от России ничего хорошего ждать не приходится. По словам Анналены Бербок, мир на условиях, продиктованных Москвой, не примут ни Киев, ни его западные союзники.

При этом глава МИД ФРГ сравнила германо-российские отношения с «разлитым молоком», поскольку ошибки прошлого уже не исправить. Германия, как следовало из ее выступления, готовится к длительному противостоянию с Россией.

Если ведущее европейское государство Германия полностью развернула свою политику в отношении России, то никаких надежд Путин и Ко не могут возлагать на возможность договориться, чтобы Европа и США оказали давление на Украину и заставили ее пойти на переговоры и тем более на территориальные уступки.

В таких условиях у Путина в рукаве практически не осталось ни военных, ни политических козырей. Энергетический и ядерный шантаж с треском провалились. Запад не испугался и, несмотря на некоторые финансовые потери, сильно преувеличенные российской пропагандой, подготовился к зиме и вводит ограничения на стоимость российских нефти и газа.

В применение Россией атомного оружия тоже никто не верит, но твердо предупредили, чтобы в Кремле даже не думали на этот счет. Ответ будет уничтожающим.

И удары по украинской энергосистеме тоже ничего не дали, кроме расширения и активизации поставок соответствующих видов вооружения. С каждым налетом количество сбитых российских ракет и иранских дронов растет. Соответственно эффект падает. Разрушения есть и значительные, но они не приводят к тому коллапсу Украины, к которому стремится Россия.

В таких условиях Путину пришлось достать из рукава два практически последних козыря. Частичную, а фактически всеобщую, мобилизацию и введение военного положения.

Остановимся на последнем.

Все попытки российских войск остановить наступление ВСУ на Донбассе и юге успеха не принесли. Если рядом контратак удалось несколько замедлить продвижение ВСУ в Луганской области, то на юге ничего подобного не случилось. Украинские войска продвигаются в направлении Берислава и Херсона шаг за шагом.

Мобилизация, удары в Белгородской области и Крыму по военной инфраструктуре крайне неблагоприятно сказываются на внутриполитической ситуации. Степень поддержки режима падает и ничего не остается, как закрутить гайки до предела.

Хотя военное положение формально касается приграничных с Украиной регионов, но тем самым опробывается дальнейшее распространение на всю территорию страны. Например, из регионов с объявленным военным положением запрещается свободный въезд и выезд. Людей не выпускают из Белгородской области, хотя ее города и поселки попадают под обстрелы.

Далее. Формально выезд из России не закрыт, но попробуйте выехать. Страна стремительно сдвигается в положение СССР 2.0. Полностью закрытого государства.

В регионах военного положения не действуют основные конституционные нормы, и произвол властей возведен в ранг закона. Так было и раньше, но теперь отброшены даже фиговые листки бутафорной законности.

Все это делается в ожидании существенного ухудшения экономического, финансового и социального положения. Значит, можно ожидать народных протестов. Вот для этого и необходимо военное положение. Больше двух не собираться. Если трое, то уже несанкционированное выступление. То, что вы семьей пошли в магазин никого не волнует. Докажите, что это не пикет или митинг протеста. К тому же вот вам и повестка. Получите и распишитесь. Неважно, что у вас бронь. Военное положение и все тут. Это картинки с натуры и дальше все хуже.

Сейчас Путину необходим хоть минимальный успех на поле боя, чтобы как-то прикрыть неизбежный уход из Херсона. Если народ не проглотит эту горькую пилюлю, то есть военное положение.

И так решено продержаться до весны. На большее пока не рассчитывают.