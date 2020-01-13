За выходные дважды ограбили одесский музей

В Одессе неизвестные дважды за выходные ограбили музей «Пороховая башня». О первом случае музей рассказал на своей странице в Facebook.

«И так, новый год задался. Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Всё разбросали и зачем-то разбили окно», — написали в субботу, 11 января, сотрудники музея.

Отмечается, что в музей также приходили правоохранители с собакой.

При этом в музее добавили, что нужно установить новые замки, однако денег на них нет.

12 января злоумышленники вернулись в музей.

«Они вернулись. Взломаны ещё 2 витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране», — рассказал музей на странице в Facebook.

| 2020-01-12T23:23:42+00:00 13 января 2020, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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