За последние 24 часа в России подтверждено 27 434 новых факта инфицирования COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2054 (7,5%) без клинических проявлений, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 10 186 823 случая заболевания коронавирусом.

За сутки выписан по выздоровлении 38 041 человек, за всё время – 8 952 266 пациентов.

Также за указанный период скончались 1076 заболевших. Всего с начала пандемии умерли 296 180 человек.

Ранее учёные заявили, что риск повторного заражения COVID-19 в пять раз выше в случае «омикрона».

Также врач рассказал, какие анализы нужно сдать после перенесённого коронавируса (aif.ru)