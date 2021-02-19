За последние сутки в Азербайджане выявлены 193 заразившихся коронавирусом человека

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусом, 201 человек выписан после выздоровления.

Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 2 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 829 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 227 472 человек выписаны после выздоровления, 3 193 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 164 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 215 тестов, всего на сегодняшний день — 2 535 825 тестов.