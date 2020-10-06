За последние сутки в Азербайджане выявлено 143 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 143 новых случая заражения коронавирусом, 126 человек вылечились, 2 человека скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

До настоящего времени в Азербайджане выявлен 40 931 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 38 713 человек вылечились, 600 человек скончались.

Число больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 1 618 человек.

За последние сутки было проведено 5 203 теста, всего проведено 1 145 397 тестов.