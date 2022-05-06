В Азербайджане выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от заболевания.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 846 человек вылечились, 9 709 скончались, число активных больных – 52.

За прошедшие сутки проведено 2 556 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 829 482 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4 242 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 445, вторую дозу получили 391, бустерную дозу – 3 062 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 344 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 663 010, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 341 313, вторую дозу получили 4 841 526, бустерную дозу – 3 239 094 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 241 077 человек.