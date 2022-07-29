В Азербайджане зарегистрировано 373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 321 человек прошел лечение и выздоровел.

Как сообщает Оперативный Штаб при Кабинете Министров, из тех, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными, 2 человека скончались.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 798 011 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них вылечились и выздоровели 786 056 человек, умерли 9746 человек, число активных больных составляет 2 209 человек.

За последние сутки в стране было проведено 2 847 тестов, а за текущий период — 7 039 346.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1971 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 350, вторую дозу получили 139 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1267, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 215 человек.