В Азербайджане выявлено еще 214 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились, 2 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 820 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 210 человек вылечился, 9 902 скончались, число активных больных – 1 401.

За прошедшие сутки проведено 2728 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 231 342 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 709 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 157, вторую дозу получили 131, бустерную дозу – 364 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 57 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 884 943, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 380 158, вторую дозу получили 4 866 628, бустерную дозу – 3 376 822 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 261 335 человек.