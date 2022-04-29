В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились. Смертельных случаев не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 744 человека вылечились, 9 709 скончались, число активных больных – 105.

За прошедшие сутки проведено 2 731 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 811 382 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4026 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 417, вторую дозу получили 338, бустерную дозу – 2970 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 301 человек.