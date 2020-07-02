За последние сутки в Азербайджане еще у 572 человек выявлен коронавирус

В Азербайджане зарегистрировано 572 новых случая заражения коронавирусом, 364 человека были выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались 8 человек, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.

В стране зарегистрировано 18 684 факта заражения коронавирусом, 10 425 человек вылечились, 228 скончались, 8 031 человек продолжает лечение в больницах особого режима.

Сегодня было проведено 6 976 тестов на выявление новых случаев заражения.

| 2020-07-02T18:52:03+04:00 2 июля 2020, 18:49|12345 (Пока оценок нет)
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