В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 831 511 факт заражения коронавирусной инфекцией. 821 079 человек вылечились, 10 254 скончались, число активных больных — 187.

За прошедшие сутки проведено 656 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 595 306 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 168 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 29, вторую дозу получили 120, бустерную дозу – 18 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 962 384, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 909, вторую дозу получил 4 882 281, бустерную дозу – 3 403 020 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 174 человека.