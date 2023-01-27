В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 847 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 817 541 человек вылечился, 10 080 скончались, число активных больных – 226

За прошедшие сутки проведено 1 413 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 481 325 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 328 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 153, вторую дозу получили 42, бустерную дозу – 120 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 13.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 941 530, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 401 951, вторую дозу получили 4 876 839, бустерную дозу – 3 397 560 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 180 человек.