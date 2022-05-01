В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, 20 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 781 человек вылечились, 9 709 человек скончались, число активных больных – 88.

За прошедшие сутки проведено 2 856 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 817 342 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 928 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 283, вторую дозу получили 380 человек, «бустерную» дозу – 2 962 человека. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 303.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 653 669, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 340 336, вторую дозу получили 4 840 600, «бустерную» дозу – 3 232 351 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 240 382 человека.