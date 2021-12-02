В Азербайджане выявлено еще 1 772 случая заражения коронавирусом, 2 103 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

21 пациент с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 591 885 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 558 819 человек вылечились, 7 905 скончались, число активных больных – 25 161.

За прошедшие сутки проведено 13 341 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 565 190 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 37 057 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4 187, вторую дозу получили 5 456, бустерную дозу – 27 414 человек.