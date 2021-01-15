За последние сутки 349 человек пополнили ряды больных коронавирусом в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, 494 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 12 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлено 226 549 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 213 773 человека излечились, 2 983 скончались. В настоящее время лечение проходят 9 793 пациента.

За последние сутки проведен 7 231 тест, в целом 2 302 843 теста.