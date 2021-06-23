За последние шесть лет (2014-2020) число выпускников школ сократилось на 35,14%.

Oб этом сообщается в 12-м выпуске журнала «Абитуриент».

Отмечено, что это отражается и на количестве участников вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. По сравнению с 2019 годом количество выпускников сократилось на 189 человек. Однако следует отметить, что если не принимать во внимание 2020 год, то за последние годы доля выпускников текущего года среди подавших документы не уменьшилась, а увеличилась. И хотя в прошлом году доля выпускников 2020 года сократилась по сравнению с 2019 годом примерно на 7%, абсолютное число выпускников увеличилось.