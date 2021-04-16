За последние 24 часа в Азербайджане 2 163 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 163 случаев заражения коронавирусом, 2 251 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

32 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 296 374 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 260 193 человека вылечились, 4 077 скончались, число активных больных – 32 104.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 13 478 тестов, за прошедший период — 3 082 157 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.