За нарушение особого карантинного режима к ответственности пивлечены 1 369 водителей

Главное управление государственной дорожной полиции за прошедшие сутки привлекло к ответственности за нарушение особого карантинного режима, действующего в стране в связи с угрозой распространения коронавируса, 1 369 водителей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

Всего с 1 апреля по настоящее время, в Азербайджане, в том числе в столице, за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях были привлечены 5 446 участников дорожного движения.

| 2020-04-06T10:41:32+00:00 6 апреля 2020, 11:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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