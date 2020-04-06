За нарушение особого карантинного режима к ответственности пивлечены 1 369 водителей

Главное управление государственной дорожной полиции за прошедшие сутки привлекло к ответственности за нарушение особого карантинного режима, действующего в стране в связи с угрозой распространения коронавируса, 1 369 водителей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

Всего с 1 апреля по настоящее время, в Азербайджане, в том числе в столице, за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях были привлечены 5 446 участников дорожного движения.