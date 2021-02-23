За годы оккупации ВС Армении разрушили все кладбища азербайджанцев в Нагорном Карабахе

За десятилетия оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана, ВС Армении разрушали не только населенные пункты, но и кладбища азербайджанцев.

Полная картина разрушений и вандализма стала ясна лишь после освобождения исторических земель Азербайджана от оккупации.

Населенные пункты в освобожденных Физулинском, Джебраилском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах Азербайджана были полностью разрушены и сегодня напоминают «города-призраки». Кладбища в этих районах постигла та же участь. Надгробья были осквернены армянами, часть могильных плит увезена в Армению.

Азербайджанцы, вернувшиеся на родные земли, посетили могилы родных и близких. Большая часть надгробий не уцелела.

Городское кладбище города Джебраил было разрушено армянами в числе десятков других. На кладбище ни не сохранилось ни одной целой могилы.

Оккупанты целенаправленно пытались уничтожить любое упоминание о тюрках, уничтожая не только дома и мечети, но и могилы.

На кладбище в Джабраиле можно встретить также открытые могилы с останками людей.

В интервью агентству «Анадолу» помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что на освобожденных территориях не сохранилось ни одного неоскверненного кладбища.

«Я не могу найти подходящего термина тому, что сотворили армяне на оккупированных землях Азербайджана. Они гнушались и мстили даже мертвым. Это самое отвратительное проявление вандализма. Международное сообщество должно дать должную оценку действиям Армении», — заявил Гаджиев.