За фальшивые документы для свободного передвижения в Баку задержаны трое

В целях охраны здоровья населения в связи с пандемией коронавируса на территории Азербайджана объявлен особый карантинный режим. Однако все еще встречаются лица, которые не соблюдают установленные правила.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате очередного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, были задержаны лица, которые подделали и продали за деньги документ, который разрешает покидать место жительства, и тем самым грубо нарушили правила карантина.

В ходе расследования было установлено, что владелец ООО Meqata — житель Имишлинского района Мехман Иманов в своем офисе в Низаминском районе столицы распечатал документы для свободного передвижения на территории Баку.

Он продал их своим знакомым — жителю столицы Рахибу Гурбанову и жителю Гедабейского района Арзуману Абдуллаеву за 20 манатов.

Все трое были задержаны сотрудниками полиции и признались в незаконном действии.

В настоящее время продолжается работа по привлечению их к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Министерство внутренних дел еще раз призывает граждан соблюдать правила карантинного режима.