За два дня арестованы 26 нарушителей карантинного режима

С 13 по 15 апреля за нарушение карантинного режима в Азербайджане в отношении троих граждан была избрана мера пресечения в виде ареста, 26 человек были арестованы в административном порядке, 7 134 — назначены штрафы.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, за этот период сотрудниками правоохранительных органов были выявлены факты незаконного функционирования четырех объектов общепита, их владельцы оштрафованы.

«За попытку прохождения специальных полицейских постов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках были оштрафованы в общей сложности 7 314 человек.

В то же время за распространение в социальных сетях недостоверной информации о коронавирусной инфекции три гражданина были арестованы в административном порядке, к еще троим применен штраф», — говорится в сообщении.