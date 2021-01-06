За чей счет банкет, господин Арутунян?

Через три дня исполнится ровно два месяца со дня подписания известного Трехстороннего соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении. Согласно которому Армения возвращает часть оккупированных территорий Азербайджана — Агдамский район, Кяльбаджарский район, Лачинский район и часть Газахского района, выводит свои войска из Нагорного Карабаха, причем речь в п.4 идет не просто о вооруженных силах Армении, а черным по белому говорится о выводе наряду с параллельным развертыванием миротворческого контингента Российской Федерации «армянских вооружённых сил». Что предусматривает вывод ВСЕХ вооруженных сил, в том числе называемых карабахскими, ополченцами или партизанами. Это в первую очередь. Далее соглашением предусматривается постепенное возвращение беженцев как в Нагорный Карабах, так и в прилегающие районы.

Что же происходит на деле по истечении почти двух месяцев. Российское минобороны, армянские СМИ, да и само все еще действующее (?!) руководство так называемого НКР или «Арцаха» ежедневно рапортуют о возвращении армян, и уже, по некоторым подсчетам, якобы их там уже насчитывается порядка 50 тысяч. Другой вопрос, армян из каких регионов мира заселяют на эти территории, ведь осуществлять контроль за въездом-выездом азербайджанская сторона все еще не может, и пока отсутствуют таможенные и пограничные пункты, приходится доверять российской стороне. Хотя согласно п.7 соглашения — «Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». Однако, сил ООН там тоже нет.

Но сейчас дело даже не в том. Речь идет о бесконтрольном массовом заселении армянами Нагорного Карабаха, который де-юре является территорией Азербайджана. И засевшая там при благосклонном отношении российской миротворческой миссии сепаратистcкая власть, которая по всем законам жанра давно должна была сложить оружие и сдать свои посты азербайджанской стороне, объявила «социальную революцию». «Сексуальной» ее тоже можно назвать. Наряду с предоставлением всем возвращенцам (?!) жилья, единовременных выплат, освобождением их от коммунальных выплат, финансово поощряется еще и рождаемость.

Единовременные пособия по рождению ребенка с 2021 года в Нагорном Карабахе удвоятся. Теперь пособие при рождении каждого ребенка установлено в 300 тысяч драмов (около 575 долларов или 977 манатов), в случае если один из родителей инвалид, то сумма составит 1000 долларов или 1700 манатов, в дополнение к тому мать будет получать по уходу за каждым ребенком ежемесячно 50 долларов или 85 манатов. И еще, каждая семья еженедельно получает 5 кг продуктов.

То есть, стартовала большая программа по изменению демографической картины Нагорного Карабаха, состоящая в бесконтрольном спешном заселении, плюс соцпрограммы по увеличению рождаемости. И это при том, что из-за минирования всех ранее находившихся под армянской оккупацией территорий, отсутствия дорог, коммуникаций, нормального жилья азербайджанцы пока не могут вернуться в свои районы. И пока будет идти процесс их восстановления, число армян в Карабахе уже достигнет 150-200 тысяч. И на все это нужны огромные, просто бешеные деньги. Кто же спонсирует новое покорение армянами всего мира Нагорного Карабаха? Потерпевшая в войне полное поражение и финансово не обеспечивающая даже себя нищая Армения или зависимая от всяких внешних вливаний и собранных на марафонах мизерных средств сепаратисткая власть Нагорного Карабаха? Ответ на любой вопрос надо искать в плоскости «кому это выгодно?». Впрочем, вопрос риторический…