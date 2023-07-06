На министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) в Баку была также зарегистрирована заявка Южного Судана на полноправное членство в организации.

Как сообщает АПА, об этом заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел Джейхун Байрамов по итогам министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения.

Министр отметил, что после вступления Южного Судана в ДН число стран-членов организации достигнет 121.

«Увеличение числа стран-членов еще раз подчеркивает значимость Движения в системе международных отношений. Еще одним успехом является договоренность о председательстве Узбекистана в Движении после Уганды».