Южнокорейские врачи подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом

Южнокорейские медики подтвердили четвертый случай заболевания в республике пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник национальный Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения и социального обеспечения.

Речь идет о гражданине Южной Кореи, прибывшем на прошлой неделе из китайского города Ухань, где началась вспышка заболевания. В настоящее время он изолирован и проходит курс лечения в больнице. Это второй случай заражения южнокорейца новым коронавирусом. Двое других инфицированных — граждане КНР, прибывшие в Южную Корею.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс. человек, число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. (ТАСС)