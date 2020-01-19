Юристы президента США назвали импичмент «опасной атакой» на избирательное право американцев

Юридическая команда президента Дональда Трампа в субботу выпустила заявление с резким осуждением импичмента, который был объявлен президенту Палатой представителей. Юристы назвали обвинения против Трампа «опасной атакой» на американцев и на их избирательное право, сообщает Голос Америки.

В шестистраничном документе, который опубликован в субботу, юристы Трампа дали официальное заключение об обоснованности двух статей импичмента – злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Эти статьи были одобрены Палатой представителей в конце прошлого года и легли в основу разбирательства, которое начнется во вторник в Сенате.

«У нас сильная правовая основа. Президент не сделал ничего противозаконного, и мы полагаем, что это подтвердится в ходе процесса», — заявил один из трех источников, сообщивших журналистам о сути документа в ходе телефонной пресс-конференции.

| 2020-01-19T02:59:18+00:00 19 января 2020, 10:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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