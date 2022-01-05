Актриса Детского театра «Гюнай» Айлин Рустамова, несмотря на свои 7 лет, успела стать настоящей звездой и любимицей публики. Айлин занята в ведущих постановках театра, а за свои успехи на сцене благодарит родителей и главного наставника — руководителя и режиссера театра «Гюнай» Ларису Тарусову:

«Лариса Викторовна — самый главный человек, которому мы все в театре обязаны своим мастерством. Она очень добрая, но в то же время строга, но это только к лучшему. Благодаря этому в театре есть дисциплина и порядок. Лариса ханум учит нас быть настоящими артистами, в то же время, прививая нам такие качества, как верность в дружбе, патриотизм, учит нас быть полезными и нужными своей стране», — рассказывает Айлин Рустамова в интервью #.

На сцене юная актриса примерила на себя самые разные образы, от смекалистой лисички, мышки, зайчика и голубя до Красной шапочки и принцесс.

В ее творческой копилке – 28 дипломов, участие в различных конкурсах, в том числе международных и онлайн, а также незабываемые гастроли в составе театрального коллектива:

«Выступать перед публикой всегда очень волнительно. Мама учит не волноваться, настраивает на нужный лад. Я стеснительная, но стараюсь преодолевать это чувство, в чем мне очень сильно помогает сцена», — признается Айлин.

Больше всего ей и другим маленьким звездам театра «Гюнай» нравится гастролировать:

«Я очень люблю театр, а когда мы едем на гастроли – это вообще праздник! Наш театр выезжает с гастролями в разные страны, а также мы выступаем в городах Азербайджана. В такие моменты стараешься еще более ответственно подойти к своей роли. Но больше всего переживаешь на конкурсах и фестивалях, когда понимаешь, что представляешь не только свое творчество, но и целую страну. Всегда хочется, чтобы все прошло очень хорошо, а педагог и родители гордились тобой. Вот к чему я стараюсь всегда стремиться», — рассказывает А.Рустамова.

Несмотря на увлеченность девочки театром, стихами, музыкой и сценой, в будущем Айлин видит себя совершенно на другом поприще. Хочет служить в полиции:

«Мне нравятся серьезные люди и серьезные профессии. Мне нравится защищать людей, и поэтому я решила в будущем связать свою жизнь с полицией. Полицейские – это самые бесстрашные люди на земле. И я хочу стать такой же», — говорит Айлин.

На пути к своей мечте юная, талантливая Айлин, конечно же может передумать, и выбрать для себя более женскую профессию, к примеру, стать врачом и также спасать людей. Но приверженность маленькой девочки самым высоким идеалам и целям не может не радовать. Остается лишь пожелать ей больших успехов: за партой школы номер 100, где она старается не меньше, чем на сцене, в ее открытиях и путешествиях, которые она совершает не только с коллективом родного театра, но и с мамой и папой, в ее саморазвитии, ведь Айлин обожает стихи, тишину, сладкий чай и розы, как истинная юная леди.