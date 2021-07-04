Сильный ветер повалил 4 июля деревья в Сочи. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали при падении деревьев, сообщает EADaily.

Кроме того, из-за ветра на побережье Сочи из моря на берег выбросило прогулочную яхту. Как сообщают очевидцы, у судна заглох двигатель. Никто не пострадал.

Циклон накрыл сегодня и Абхазию. Ветер сорвал крышу с гостиницы «Интер Сухум», повалил высокие деревья, порвал электросети.

Из-за ливней сегодня произошло наводнение и в Крыму, погибла женщина, еще одну разыскивают.