YARAT в партнерстве с Управлением Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер» запускает проект первой в Азербайджане годичной Школы современного искусства, сообщает #.

Проект приурочен к 10-тилетию активной деятельности, в частности в области образования и в культуры Пространства современного искусства YARAT.

Проект экспериментальной школы предполагает стать важной частью культурного ландшафта страны, являясь уникальным в области современного искусства, в ракурсе развития экспериментального образования с целью подготовки профессиональных кадров среди молодежи и способствования программе профессиональной занятости молодежи.

Базовой частью образовательной программы новой школы станет авторская концепция, сформированная на контенте пересечения исторических традиций и актуальных событий в сфере культуры и искусства.

Автором концепции является заслуженный художник Азербайджана, куратор многочисленных выставок и проектов, в том числе и в сфере образования для молодежи в области современного искусства Сабина Шихлинская.

Школа современного искусства будет расположена в важнейшей для Азербайджана исторической зоне – музейном архитектурном заповеднике Ичери Шехер, в здании YARAT, используемом для работы с молодежью в рамках проекта ARTIM.

В рамках программы Школы планируется реализация теоретических и практических образовательных программ для мультидисциплинарных художников, арт=менеджеров, кураторов и арт=исследователей по основополагающим направлениям современного искусства.

Основу обучения составят лекции и мастер-классы ведущих в своих областях экспертов и специалистов, действующих кураторов и художников, а также арт=менеджеров локальных и зарубежных арт=институций и организаций.

Завершением теоретической программы школы станет проведение культурно-выставочных мероприятий в партнерстве с культурными организациями, галереями, творческими центрами и музеями, располагающимися в пространстве Ичери Шехер.

Помимо этого планируется ряд общественных арт=инициатив, направленных в том числе и на вовлечение местного населения – жителей Ичери Шехер в создание полезных пространств для интеллектуального досуга, чтобы привлечь и аккумулировать не только локальную аудиторию, но и туристов, соединяя особенности местного колорита и национальные исторические традиции Азербайджана с массовой культурой в контексте с актуальными запросами и проблемами современного общества.

Проект экспериментальной школы современного искусства ставит своей целью сформировать образовательную платформу для самореализации уже не только состоявшихся, но и начинающих представителей молодежи творческих профессий.

Церемония по случаю открытия школы состоится 1 апреля в Музее живописи Азербайджана XX-XI веков.