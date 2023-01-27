Власти Японии приняли решение заморозить активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций регионов, аннексированных Россией.

Об этом передают зарубежные СМИ.

Меры приняты в отношении 14 человек, которые названы «причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя», а также к «дестабилизации ситуации на востоке Украины».

В частности, под ограничения попали должностные лица Херсонской и Запорожской областей, «ЛНР» и «ДНР», а также владелец компании «Мако Холдинг», владелец группы компаний «Газ Украина» Сергей Курченко.

Отметим, что Япония также расширила санкции в отношении России.