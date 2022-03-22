Япония выразила категорический протест России за отказ вести дальнейшие переговоры о мирном договоре между двумя странами, которые осложнялись из-за разного понимания суверенитета Южных Курил. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве Японии в России.

«Переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР, которая является международным обязательством, подписанным двумя странами, велись искренним образом на основе достигнутых договоренностей между лидерами двух стран. Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым», — считают в Токио.

Япония также назвала «неприемлемым» решение России прекратить безвизовые поездки ряда бывших японских жителей до мест своего прежнего проживания на южных Курильских островах. По мнению японцев, данное решение «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей».

Аналогично неприемлемым Япония считает и то, что российская сторона выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Япония напомнила, что в его основе лежат договоренности лидеров двух стран от 2016 года.

«Прежде всего, недавнее вторжение России в Украину расшатывает основы международного порядка и является попыткой в одностороннем порядке силой изменить текущее положение. Это абсолютно неприемлемо, как явное нарушение международного права и должно быть подвергнуто резкому осуждению, и категорически выражаем протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону», — заключили в МИД Японии.