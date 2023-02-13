Правительство Японии выразило озабоченность Китаю в связи с нарушением ее территориальных вод в районе острова Якусима (префектура Кагосима) гидрографическим судном ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 12 февраля. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«В последние годы наблюдается тенденция ко все большему расширению и активизации военной деятельности Китая вблизи Японии, и этот [инцидент] мы рассматриваем как часть таких действий», — сказал он, отметив, что Токио выразил свою озабоченность.

По его словам, Япония продолжит внимательно следить за действиями китайской стороны и принимать все меры для обеспечения патрулирования в районах, где, по мнению Токио, происходят подобные нарушения.

Китайское гидрографическое судно 12 февраля около двух часов находилось в территориальных водах Японии к юго-западу от острова Якусима. Затем оно продолжило движение в западном направлении. За его действиями наблюдали катера морских Сил самообороны, а также самолеты P-1 и P-3C.