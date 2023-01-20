Украинские саперы пройдут обучение на территории Японии. Как сообщает агентство Kyodo, обучение начнется 22 января.

Токио также отправит несколько специалистов в Польшу, где они также будут обучать украинских саперов.

Как сообщает Nikkei Asia, Япония предоставит Киеву оборудование для разминирования, подобное тому, что используется в Камбодже.

Отмечается, что в Камбодже сегодня завершились мероприятия по обучению разминированию для 10 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.