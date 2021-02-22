Япония приостановила полеты нескольких Boeing 777 из-за отказа двигателя в США

Япония временно запретила полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после того, как двигатель такого лайнера United Airlines в США загорелся во время полета. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что запрет на эксплуатацию таких самолетов в Японии ввело министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Кроме того, японское ведомство рассчитывает собирать сведения об инциденте с двигателем в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США.(Газета.Ru)

| 2021-02-22T14:39:21+04:00 22 февраля 2021, 17:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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