Япония приостановила полеты нескольких Boeing 777 из-за отказа двигателя в США

Япония временно запретила полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после того, как двигатель такого лайнера United Airlines в США загорелся во время полета. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что запрет на эксплуатацию таких самолетов в Японии ввело министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Кроме того, японское ведомство рассчитывает собирать сведения об инциденте с двигателем в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США.(Газета.Ru)