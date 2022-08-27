Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выделит 30 млрд долларов в ближайшие три года на развитие африканских стран, сообщает ТАСС.

По его словам, средства потратят в первую очередь на инвестиции в человеческий капитал. Например, восточноазиатское государство вложится в обучение граждан африканских странах. В регионе должны будут подготовить, по крайней мере, 300 тыс. специалистов в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и юриспруденция.

«В ближайшие три года мы инвестируем 30 млрд долларов на развитие африканских государств», — сказал Кисида в ходе своего онлайн-обращения для участников Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD), которая 27-28 августа проходит в Тунисской Республике.

Премьер подчеркнул, что Япония планирует всесторонне помогать развитию Африки.