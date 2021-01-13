Япония полностью запретит въезд иностранцам, включая бизнесменов

Правительство Японии из-за коронавируса намерено приостановить действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения. Как сообщил в среду телеканал NHK, таким образом, въезд в Японию для иностранцев по новым визам будет фактически полностью запрещен.

Японские власти с 28 декабря и до конца января перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В Японию сейчас могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм вируса, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны будут сдать в аэропорту прилета.

При этом въезд для бизнесменов и бизнес-делегаций из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, ограничен не был. Однако, как отмечается, японские власти решили отменить и эти послабления.(ТАСС)