Япония в пятницу, 21 апреля, направит военный самолет для эвакуации граждан из Судана, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Японии Ясукадзу Хамаду.

«Один транспортный самолет C-130 Сил самообороны отправится с авиабазы Комаки в префектуре Айти во второй половине дня», — заявил Хамада.

Отмечается, что борт прибудет в Джибути, где японские силы самообороны имеют базу для борьбы с пиратством. Хамада добавил, что эвакуация японцев непосредственно из Судана прорабатывается, в том числе с использованием наземного транспорта.

Конфликт между ВС Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.