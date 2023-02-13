Бойцы Сил самообороны Японии в понедельник на правительственном самолете вылетели в Турцию на помощь в ликвидации последствий серии разрушительных землетрясений.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал TBS.

Отмечается, что в общей сложности в Турцию предполагается направить порядка 120 военнослужащих. В понедельник на Boeing 777, который обычно используется премьер-министром Японии, в Турцию вылетела часть военнослужащих Сил самообороны страны вместе с дополнительной гуманитарной помощью и всем необходимым для проведения поисково-спасательных операций на месте. В Турция японское Минобороны уже организовало пункт для сбора и анализа информации, необходимой для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Японские Силы самообороны имеют большой соответствующий опыт — у себя на родине японские военнослужащие регулярно проводят спасательные операции после землетрясений, оползней, тайфунов и наводнений.

Ранее Япония уже направила около 70 спасателей на юго-восток Турции, а также несколько бортов с гуманитарной помощью. Гуманитарная помощь японскими властями также направлялась и в Сирию.