Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, пережат РИА «Новости».

«Действия являются угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы. Мы уже направили наш решительный протест Северной Корее», — заявил глава японского правительства.

Он добавил, что Токио намерен «продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации».

«Я намерен предпринять все усилия для поддержания мира и безопасности нашей страны», — добавил Кисида.