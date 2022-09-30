Японское правительство изучает ответные шаги после высылки генерального консула Мотоки Тацунори из России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Японии Ёсимасу Хаяси.

«Что касается соответствующих [ответных] мер, то в настоящее время они изучаются, поэтому пока я не могу их озвучить <…> Мы продолжаем настойчиво требовать от российской стороны, чтобы она серьезным образом восприняла наши протесты [по этой ситуации]», — заявил Хаяси.

Как заявили в ФСБ, дипломата задержали с поличным «при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае». Дипломата объявили персоной нон грата.