Якутский шаман пожаловался в ЕСПЧ

Якутский шаман Александр Габышев в среду, 5 февраля, направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на нарушение его прав при задержании 10 декабря 2019 года, сообщила DW адвокат шамана Эльза Нисанбекова. Одновременно направлены жалобы двух сторонников Габышева — Кирилла Мухтарулина и Алексея Брылева, которые тоже были задержаны. По словам Нисанбековой, суд в Страсбурге может объединить эти иски.

В документе заявлено, что в отношении Габышева нарушены три статьи Европейской конвенции о правах человека: 5-я (право на свободу и личную неприкосновенность), так как он провел сутки в отделе полиции; 6-я (право на справедливое судебное разбирательство), поскольку суд игнорировал все доводы и ходатайства защиты, не было лица поддерживающего обвинение от государства; и 18-я (пределы использования ограничений в отношении прав), так как, по мнению адвоката, эти ограничения были приняты не для защиты общественного порядка и общественной безопасности и по сути явились преследованием за выражение оппозиционных взглядов.

Год назад Александр Габышев впервые отправился в путешествие из Якутии в столицу, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить справедливость». В сентябре — после шести месяцев и 3000 километров пути — Габышева арестовали, ФСБ возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. 3 октября психиатрическая экспертиза, проведенная следствием, признала Габышева невменяемым.

Александр Габышев объявил о новом походе в Москву в марте 2020 года.