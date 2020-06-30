Ягут Гараева: «Мы постараемся, чтобы инфицирование не достигло пика»

«Подготовлены варианты для самого худшего развития событий в нашей стране».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что медики не ждут, чтобы инфицирование достигло пика: «Мы стараемся управлять этим процессом, сделать так, чтобы потери были минимальными. Это очень серьезное заболевание. Но мы постараемся сделать всё от нас зависящее для того, чтобы инфицирование не достигло пика. Принимаемые меры будут направлены на то, чтобы контролировать инфицирование и лечить больных».