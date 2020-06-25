Ягут Гараева: «Если мы будем собираться во дворах, уменьшение числа заражений можем и не увидеть»

«Некоторые граждане вновь собираются во дворах, при этом не используют маски».

Как передает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что сегодня есть даже такие семьи, где результаты тестов взрослых отрицательные, а у детей результаты тестов положительный, дети становятся переносчиками: «Сегодня парки открыты. Мы должны соблюдать правила также и в парках. В противном случае ожидаемый результат не будет достигнут. Если мы снова будем собираться во дворах, парках, нарушая правила, уменьшение числа заражений можем и не увидеть».