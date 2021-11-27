Администрация президента Джо Байдена в свете «напряженности» на границе России и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая возможность сокращения проводимых в Европе военных учений во избежание конфронтации с Москвой, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на информированные источники отмечает, что эти учения вызывают критику со стороны России. Данный план также подразумевает приостановку отправки американской военной помощи Киеву

В качестве одного из возможных сценариев администрация США рассматривает укрепление обороноспособности Украины. Этот вариант также подразумевает ужесточение санкций против России (rg.ru).