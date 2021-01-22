WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Причиной крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы.
Как показала запись бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует ряд параметров полета воздушного судна.
Вместо того чтобы, согласно инструкции, отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работоспособность, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.(РИА Новости)
| 2021-01-22T14:29:39+04:00 22 января 2021, 15:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss