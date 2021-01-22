WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Как показала запись бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует ряд параметров полета воздушного судна.

Вместо того чтобы, согласно инструкции, отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работоспособность, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.(РИА Новости)