WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Причиной крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы.
Как показала запись бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует ряд параметров полета воздушного судна.
Вместо того чтобы, согласно инструкции, отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работоспособность, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.(РИА Новости)