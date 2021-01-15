WhatsApp отложил внедрение обновления пользовательского соглашения

Мессенджер WhatsApp переносит внедрение обновления пользовательского соглашения, которое вызвало резонанс у пользователей приложения. Об этом сообщили в блоге мессенджера, передает Газета.Ру.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения. — «Газета.Ru»)», — указано в сообщении мессенджера, который принадлежит Facebook.

В заявлении подчеркивается, что никто из пользователей не будет заблокирован, либо удален 8 февраля. Как отмечает мессенджер, срок внедрения обновления перенесли с 8 февраля на 15 мая.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало критику у пользователей мессенджера.

| 2021-01-16T00:51:58+04:00 16 января 2021, 03:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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