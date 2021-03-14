Welt: власти Германии случайно выплатили террористам €1 млн

Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, могли оказаться в руках исламистов. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, существуют подозрения в прямом финансировании терроризма. В настоящее время известно о трех случаях, в которых деньги могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке.

В Берлине в настоящее время проверяют около 60 человек, связанных с исламистами. Предполагается, что они могли получать финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности этим людям было переведено до €1 млн, однако пока остается неясным, сколько именно из этой суммы было получено обманным способом. В ходе обысков правоохранители изъяли уже €250 тыс. (Газета.Ру)

| 2021-03-14T16:10:58+04:00 14 марта 2021, 17:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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