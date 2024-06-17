Взрыв боеприпасов произошел на чешском военном полигоне в Либаве. На место вылетел вертолет спасательной службы. Об этом говорится в сообщении чешской армии в Х .

Она также проинформировала о наличии пострадавших: один военнослужащий погиб, семь военных и один гражданский пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне в Либаве на востоке Чехии.

Военный полигон Либава расположен неподалеку от города Оломоуц и используется армией страны с 1949 года. Его площадь составляет 235,5 кв. км.

Военная полиция начала расследование. (ТАСС)