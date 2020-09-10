Вызванный коронавирусом мировой кризис далек от завершения — МВФ

Мировой кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, еще далек от своего завершения.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованной в среду в журнале Foreign Policy совместной статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой и главного экономиста МВФ Гиты Гопинат.

По их словам, мировая экономика демонстрирует признаки восстановления после значительного спада, но полностью это маловероятно без начала массового использования вакцины. «Хотя мир научился жить с вирусом, полное восстановление маловероятно без окончательного медицинского решения данной проблемы», — считают Георгиева и Гопинат.

«Нынешний кризис еще далек от завершения, — отмечается в статье. — Восстановление остается крайне неустойчивым и неравномерным по регионам и [экономическим] секторам. С обеспечения продолжительного восстановления важно преждевременно не прекращать оказание [государственной] поддержки». Многим предприятиям по всему миру, считают Георгиева и Гопинат, потребуется постоянная финансовая помощь с целью предотвратить ликвидацию миллионов рабочих мест. В статье, в частности, говорится о возможности приобретения правительством долей в компаниях или предоставления грантов в обмен на более высокие налоговые ставки впоследствии.

По опубликованным ранее оценкам МВФ, вызванный инфекцией кризис к концу 2021 года нанесет мировой экономике ущерб в $12 трлн. При этом странам с низкими доходами, вероятно, потребуется дальнейшая поддержка.