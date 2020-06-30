Выявлены 88 человек, получивших SMS-разрешение по чужому удостоверению личности

«Установлены личности лиц, которые в течение дня без уважительных причин неоднократно по номеру чужого удостоверения личности обращались на номер 8103 «Системы получения разрешений и мониторинга в период действия особого карантинного режима».

Об этом, по информации АПА , сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В общей сложности было выявлено 88 граждан, нарушивших правила карантинного режима воспользовавшись данным методом.

Они были приглашены в управления, отделы и отделения полиции, с ними были профилактические беседы, получены их разъяснения. До их сведения было доведено, что если они и впредь допустят подобные действия, в их отношении будут приняты более серьезные административные меры.

| 2020-06-30T20:30:32+04:00 30 июня 2020, 21:50|12345 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
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