Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях, соответствующий законопроект дополнен поправками, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, помимо этого, будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах.

Напомним, на пленарном заседании 18 мая Госдума РФ приняла в I чтении пакет из двух законопроектов о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 16 марта. Постановления ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов (aif. ru)